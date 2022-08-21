Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri apartman ve iş yerlerinin önünde bulunan elektrikli bisiklet ve bisikletlerin çalınması olayına ilişkin D.K'yi saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.