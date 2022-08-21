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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

AA

Eskişehir'de kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu çocuğun cesedi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kayıp olarak aranan 14 yaşındaki Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Arap'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Kayıp olarak aranan Azizullah Arap'ın, çantasının ve cep telefonunun Yeni Mahalle'den geçen Porsuk Çayı kenarında bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerinin çayda yaptığı aramada 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Afganistan uyruklu Azizullah Arap'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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