Eskişehir'de kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde uçan balonların içini helyum yerine, patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeyle doldurduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Odunpazarı Belediyesi zabıtası ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'taki bir evde sağlıksız koşullarda uçan balon üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, depo olarak kullanılan evde incelemesinde uçan balonların içine helyum yerine alüminyum talaşı ile kostik olarak bilinen lavabo açıcıdan oluşan kimyasal madde karışımı doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu evde 11 varilde 215 kilogram alüminyum talaşı ve 70 gram kostik çözeltisi ele geçirildi.

Kimyasal maddelerden numune alınırken, yaklaşık 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.

Ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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