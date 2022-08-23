Eskişehir'de kullanılmayan köy okulları "köy yaşam merkezlerine" dönüştürülüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kullanılmayan köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezleri Projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda yeni amaçlar için değerlendirilecek.



Proje ile binalar, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, İngilizce, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuya ilişkin açıklamasının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapalı köy okulları ile ilgili çalışma başlatarak 12 köy yaşam merkezini faaliyete geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projeye ile ilgili olarak Eskişehir’de yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, köy yaşam merkezlerinin, köylerin kalbi olacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Türkiye'nin dört bir yanında köylerin kalbi olacak köy yaşam merkezlerin hizmete başladığını duyurması ile Eskişehir'de valiliğin de bu doğrultuda çalışmalara başladığını ifade eden Avcı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kapalı köy okullarımızın taramasını yaptı, öncelikle 12 okulumuzda köy yaşam merkezi açılması planlandı. Bu merkezlerde yetişkinlere yönelik kurslar, halk eğitimi merkezlerimiz aracılığı ile başlatılıyor. Öğrencilerimize yönelik kurslarımız da geleneksel çocuk oyunları, yaz okulu spor etkinlikleri olarak devam edecek. Köylerde anasınıfı açılabilmesi için en az 10 öğrenci olması kriterinin 5'e düşürülmesi ile ülkemiz genelinde köylerdeki çocuklar anaokullarıyla buluştu, ilimizde de uygun olan köylerimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren anasınıfları açılmaya devam edecek. Şu ana kadar 11 köyümüzde anasınıfı açılması yönünde karar alınmış durumdadır."

Prof. Dr. Nabi Avcı, bakanlığın bu projesi ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu eğitimi, köy okullarının binalarında vererek, şehre gitmeden, sürekli bir kurs imkanını sağlamış olacaklarını belirterek, "Eskişehir'de Çifteler, Günyüzü, Mahmudiye, Odunpazarı, Tepebaşı, Sivrihisar, Sarıcakaya, Seyitgazi olmak üzere 8 ilçemizde 12 köy yaşam merkezi hizmete girecek. Bunlardan Odunpazarı ilçemizde Karacaşehir Mahallesi'ndeki okulumuz İngilizce Yaşam Merkezi, Sultandere Mahallesi'ndeki okulumuz da Matematik Köyü olarak çocuklarımıza hizmet verecek. Böyle önemli bir projeyi hayata geçiren başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, vilayetimizin bütün sorunlarını olduğu gibi özellikle eğitimle ilgili çalışmaları da vukufiyet ve dirayetle yönlendiren Vali Erol Ayyıldız'a, gerekli bütün çalışmaları titizlikle yürüten İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibine çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.