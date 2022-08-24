BEBKA, 750 milyon liralık yatırıma destek verdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, bölgede 750 milyon liralık yatırıma destek verdiklerini söyledi.



Durak, Eskişehir Ticaret Odası Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa, Eskişehir ve Bilecik için hizmet veren BEBKA'nın 13 yılı geride bıraktığını kaydetti.

"BEBKA, bölgede 750 milyon liralık yatırıma destek oldu." diyen Durak, şöyle konuştu:

"406 projeye destek verdik. Birçok teknik desteğimiz var. Yıllar içinde mali destek programlarımız oldu. Güdümlü projelerimiz, fizibilite desteklerimiz var. 2019 yılında mesleki eğitime çok önem verdik. 24 okulun alt yapısı yeniledik. Kırsal Mali Destek Programımızı açıkladık. Yenilik-verimlilik, kırsal kalkınma ve turizm tanıtım, girişimcilik ekosisteminin geliştirmesi başlıklı 3 temel sonuç odaklı programımız var. Kırsal kalkınma programı için arkadaşlarımız ilçeler gitti. Herkesle görüşmeler yaptı. Raporlar hazırladılar. Gençlerin istihdamıyla ilgili çalışmalarımız var."



Durak, Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı hakkında bilgi verdi.



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