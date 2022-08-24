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AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından mahalle temsilciliklerinin açılışı yapıldı

AA

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından mahalle temsilciliklerinin açılışı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Esentepe, Sütlüce ve Yeşiltepe mahallelerinde temsilcilik binaları düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına, İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

İl Koordinatörü ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Böyle müzikleri ve açılışları özlemişiz güzel oldu. 3 merkez mahallemizin böyle güzel bir açılış ile şenlendirilmesinden dolayı değerli ilçe başkanımıza emeklerinde ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir’e geldikçe şunu gördüm; gerçekten Eskişehir'in neye ihtiyacı var biliyor musunuz? AK belediyeciliğe ihtiyacı var. 2023 Eskişehir için çok önemli bir dönüm noktası olacak 2023 Eskişehir için 2024'de de çok önemli bir adım olacak teşkilatlarımızı görüyorum teşkilatlarımızda ki gayretleri görüyorum, bu gayretin karşılığını da görüyoruz. Burada bu saate coşkulu birçok hemşehrimiz ile bir aradayız. Allah’ın izniyle bu ekiplerden çok güzel iş çıkacak. Sizlere güveniyorum sizlere inanıyorum, hep birlikte nice güzel işlere imza atmaya bir kardeşimiz olarak hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Mahalle temsilciliğimiz hayırlı uğurlu olsun."

İl Başkanı Zihni Çalışkan, ise "Biz dimdik ayaktayız, Tepebaşı'nda hafta içi ve akşamın bu saatinde gümbür gümbür bu üç mahallemiz ile birlikte 2023'ün müjdecisi olarak Cumhurbaşkanımıza Tepebaşı'ndan Eskişehir'den en büyük desteği vereceğimize hep beraber söz veriyoruz. Yorulmaksızın gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tepebaşı İlçe Başkanı Çizmelioğlu, da konuşmasında şunları ifade etti:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda durmadan yorulmadan AK davamız için çalışan, gece gündüz demeden emek veren teşkilat mensuplarımız ve tüm hemşehrilerimiz ile birlikte ilk mahalle temsilciliğimizin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. Bu güzel günümüze, bu bayramımıza bismillah diyerek başladığımız ilk mahalle temsilciğimizin açılışına hoş geldiniz. Bugün bu kalabalık bu coşku aslında bize şunu anlatıyor; AK Parti sahada değil diyorlar ya hani işte bu kalabalık bu coşku gereken cevabı yine sahada veriyor. Burada, daima mazlumların yanında olan, haksızlığın karşısında olan İslam aleminin yanında olan ve tüm dünyanın abisi ve hamisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a omuz veren, yoldaşlık yapan, sancaktarlık yapan değerli teşkilatımız var."

Tepebaşı ilçesinin her mahallesinde mahalle temsilciliklerinin olacağını kaydeden Çizmelioğlu,"2023 yılında her zaman olduğu gibi yine Tepebaşı bölgesinde birinci parti olarak açık ara bir şekilde yine Tepebaşı'nı şahlandıracağımıza inanıyorum. Çünkü ben teşkilatıma inanıyor ve güveniyorum. Tepebaşı'mızın her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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