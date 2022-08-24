Eskişehir'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına neden oldu. Yangına 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangın, Yukarı Kuzfındık Mahallesi'nden gelen gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracının da arazözlere su taşıdığı yangında, 5 dekarlık bir alan zarar gördü.
Soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun başlamasıyla bölgeden ayrıldı.
Bu arada aynı yere bir gün önce de yıldırım düştüğü tespit edildi.