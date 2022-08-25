AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadınlarla bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, bir grup kadınla Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde bir araya geldiği bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, etkinliğe, öğrenci, esnaf, emekli, sağlık çalışanı, ev hanımı, muhtar ve farklı sektörlerde çalışan kadınlar buluşmaya katıldığı kaydedildi.

Siyasetten, sosyal hayattan ve aile hayatları da dahil olmak üzere birçok farklı konuda sohbet edildiği ifade edilen açıklamada, kadınların hem sektörel anlamda iş yaşantısında hem de genel anlamda yaşadıkları sıkıntılar da toplantıda konuşulan ve değerlendirmesi yapılan konular arasında olduğu belirtildi.

Milletvekili Günay, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar hayatın her yerinde. Hem siyasette hem okulda hem hastanede hem evde hem tarlada. O yüzden hanımlarımızla yüz yüze çay sohbetinde bunları konuşuyor olabilmek benim için mutluluk verici. İnşallah bu tür buluşmalarımızı tekrarlayacağız. Gönül yaparak, gönüllere girerek, iletişim kurarak yolumuza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.