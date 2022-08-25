AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, şiddetli yağıştan etkilenen İnönü ilçesini ziyaret etti.

Programına, görevine yeni başlayan İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu’na "hayırlı olsun" ziyareti ile başlayan Milletvekili Günay, daha sonra yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Günay, burada yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşanan yoğun yağış nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için çalışmalar devam ediyor. Dün geceden sabaha kadar belediye çalışanlarımız İnönülü hemşehrilerimiz için çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezinde yağıştan zarar gören Hatice Dönmez'in evine gittik. 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduk. Eskişehir Valiliği, İnönü Kaymakamlığı, İnönü Belediye Başkanlığı, ESKİ, itfaiye, AFAD ve DSİ'ye teşekkür ediyorum. Allah devletimize ve milletimize afetin hiçbir türlüsünü yaşatmasın. İnönülü vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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