Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi 1. Cadde'de, Turhan Nalbant idaresindeki 26 AAU 033 plakalı tır ile Metin Yavaş'ın kullandığı 26 ACE 417 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Metin Yavaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Koç yönetimindeki 61 DN 006 plakalı otomobil ise Sivrihisar-Emirdağ kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Mustafa ve Halil İbrahim Koç, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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