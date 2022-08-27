Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Demet Mutlu, Ekaterina Troshanova ve Burcu Aktaş dereceye girdi.

21 kilometrede erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, ikinciliği Ahmet Alkanoğlu, üçüncülüğü Üzeyir Söylemez elde etti. Kadınlar yarışını Fatma Arık birinci, Nuray Bulut Göktepe ikinci, Zeynep Burcu Akbaba üçüncü sırada bitirdi.

Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Önder Karakulah birinci, İbrahim Karasakal ikinci, Osman Yekta üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

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