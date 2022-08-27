TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.
Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı.
TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:
Motosiklet:
1. Xavier De Soultrait (Fransa)
2. Michele Cotti (İtalya)
3. Ejder Erişti
Quad:
1. Hasan Yatkın
2. Rasim Akyalı
3. Kadir Dağlı
Otomobil:
1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe
2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek
3. Mithat Diker/Erdal Oral
SSV:
1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak
2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu
3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya)
Kamyon:
1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya)