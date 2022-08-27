TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de tamamlandı.

Antakya EXPO alanında seremonik startla başlayan organizasyonda 84 yarış aracıyla 114 sporcu, 2 bin 800 kilometrelik yarış sonunda Eskişehir'de bitiş noktasına ulaştı.

TransAnatolia Rally Raid macerası, Eskişehir Şehir Ormanı Ekoturizm Alanı'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir'de tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:

Motosiklet:

1. Xavier De Soultrait (Fransa)

2. Michele Cotti (İtalya)

3. Ejder Erişti

Quad:

1. Hasan Yatkın

2. Rasim Akyalı

3. Kadir Dağlı

Otomobil:

1. Ahmet Bağce/Uğur Tepe

2. Hüseyin Kurt/Özaydın Dölek

3. Mithat Diker/Erdal Oral

SSV:

1. İsrafil Akyüz/Timur Sancak

2. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu

3. Federico Butto/Martino Albertini (İtalya)

Kamyon:

1. Marino Mutti/Andrea Mazzoleni (İtalya)

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