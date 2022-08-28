Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu çok miktarda şarap mayasını satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri iki otomobille bulunan 6 şüpheliyi Yukarısögütönü Mahallesi'nde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen şarap mayasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, ele geçirilen toz halindeki şarap mayalarının bulunduğu torbalar müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.