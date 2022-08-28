30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Günay, mesajında, Dumlupınar'da Atatürk'ün başkomutanlığı ile zaferle sonuçlanan büyük taarruzun 100. yılını kutladı.



Büyük zaferi coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade eden Günay, mesajında şunları kaydetti:



"Bir asır önce olduğu gibi Türk milleti bugün de her anlamda kendine esareti reva görmediği bir istikbal içinde devamlılığını kararlı bir şekilde yerine getirmektedir. Milletimize bu şanlı zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şanlı Türk ordumuzdaki tüm askerleri rahmetle yad ediyorum. Bu büyük zaferden aldığımız ilham ve kararlılıkla milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek ülkemizi hedef alan tüm karanlık odakların karşısında hep birlikte mücadele vermekteyiz. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden çalışmalıyız. 'ya istiklal ya ölüm' sözüne inanmış ve bunun uğrunda canını adamış bir milletin evladı olarak yüzyıl önce başlayan mücadelemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. İstikbalimizi ve istiklalimizi yaşatacağımız nice 30 Ağustos'lara."



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