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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayyıldız, mesajında, Türkiye'nin bekası adına binlerce kahramanın milli birlik ve beraberlik ruhu içinde hiç tereddüt etmeden şehadete yürüdüğü tarihin şanlı zaferlerinden birini yad ettiklerini belirtti.

Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını aktaran Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı, kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, bu zaferle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Ecdadımızın canları pahasına verdiği bu şanlı mücadele, ruh, inanç ve irade daha güçlü yarınlara yürüyüşümüzde bizlere 100 yıl öncesinden rehberlik etmekte ve yolumuzu aydınlatmaktadır. Necip milletimiz var oldukça bu meşale ebediyen sönmeyecektir."

Vali Ayyıldız, "Milletimiz için tarihin akışını değiştiren, bunun yanında büyük bir kahramanlık destanı haline gelen ve bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu zaferi, gurur ve coşku ile yaşamamızı sağlayan Büyük Önder Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını ve binlerce isimsiz kahramanı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

19 Mayıs 1919'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele sürecinin, Türk milletinin kadını erkeği, yaşlısı genciyle bir bütün olarak hareket etmesi ve kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakarlığı sayesinde 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlandığını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi örneğinde olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizi bozarak ülkemizde kaos ortamı yaratmak ve nihayetinde de ülkemizi bölmek isteyen karanlık güçler iyi bilmeliler ki devletimiz kendisi üzerinde oynanmak istenen tüm kirli plânlara asla prim vermeyecektir. Dünya durdukça Türk milleti var olacaktır; varlığından, milli ve manevi değerlerinden, insanlığa ve barışa hizmetten asla taviz vermeyecektir. Mukaddes vatanımızın, milli ve manevi değerlerimizin muhafazası, milletimizin hürriyet ve istiklali uğruna verilen büyük mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıl dönümünde ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Eskişehirli hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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