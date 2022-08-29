AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çalışkan, mesajında şu ifadeleri kullandı En büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde olunduğunu hatırlattı. Yediden yetmişe bütün halkın 30 Ağustos'ta ortaya koyduğu yüksek ruh ve şuur ile kuruluşun en büyük zaferini elde edildiğini kaydeden Çalışkan mesajında şunlara yer verdi:

"26 Ağustos 1071’de Malazgirt’ten başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin ve Sultan Alparslan’ın torunları, esareti kabul etmeyeceğini 30 Ağustos günü dünyaya haykırmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, vatanı için her şeyini ortaya koymuş, dâhili ve harici düşmanlara geçit vermeyeceğini ispat etmiştir.

Milletimiz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle Anadolu topraklarına; vatan, istiklâl, hürriyet ve adalet, birlik ve beraberlik mührünü vurmuştur. Bugün bizlere düşen, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyetimizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini, tarihten tevarüs ettiği adalet ve eşitlik ilkesini, Cumhuriyeti’ni demokrasiyle taçlandırarak gösteren Türkiye, bugün bölgesinin istikrar unsuru olarak, bölgesel ve küresel barışa da değerli katkılar sağlamaktadır."

30 Ağustos vesileyle, şehitleri ve gazileri minnetle yâd ettiğini ifade eden Çalışkan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi; saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!” değerlendirmesinde bulundu.

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