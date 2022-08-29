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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Milletvekili Günay'dan İnönü ilçesine ziyaret

AA

AK Parti Milletvekili Günay'dan İnönü ilçesine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Dereyalak, Erenköy, Kümbet Akpınar ve Esnemez mahallelerine ziyarette bulundu.

Açıklamada, Günay'ın ziyaretlerle ilgili şu görüşlerine yer verildi:

"Prof. Dr. Nabi Avcı 23 Ağustos'ta şehrimiz için bir müjde vermiş ve 'Köy Yaşam Merkezleri köylerimizin kalbi olacak' demişti. Kapalı köy okullarının tarandığını, öncelikle 12 okulumuzda Köy Yaşam Merkezi açılması planlandığını belirtmişti. Dereyalak köyünde yapılacak olan köy okulumuzun ihalesi tamamlandı. Geleceğimizin emanetçisi çocuklarımıza ve gençlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın hediyesidir. Hayırlı uğurlu olsun."

Milletvekili Günay, Erenköy ve Kümbet Akpınar mahallelerinde de muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Günay ile Bozkurt, inşa edilecek sosyal tesis alanını inceledi.

Emine Nur Günay, burada yaptığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetim ile hükümetimizin iş birliğiyle sonuçlanan projelerimizin sonuçları ortada. Ancak kırsal alanda hükümetimizin icraatlarını kapsayan alanlar farklı, Büyükşehir Belediyesinin hizmet konuları farklı. Hükümetimizin hizmet alanına giren konuları ilgili bakanlarımıza iletiyoruz. Büyükşehire ait konuları vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesine iletmeleri gerekir. Bu alanların neler olduğunu açıkladık."

Daha sonra Günay ve beraberindekiler, babaları vefat eden Kümbet Yeniköy Muhtarı İzzet Şahin ile AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Günel'e taziye ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Günay, ilçede geleneksel olarak düzenlenen Halı Saha Turnuvası'nı da takip etti.

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