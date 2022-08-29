Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Muric, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Muhammet Demir



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

Kırmızı kart: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe)



Sarı kart: Dk. 24 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)







ESKİŞEHİR (AA) - Konya'daki stadın zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir'de oynanan Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

15. dakikada Konyaspor'da Bytyqi, sol kanattan taşıdığı topu, Fenerbahçe ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e aktardı. Muhammet'in kontrol edemediği meşin yuvarlak auta çıktı.



33. dakikada Bytyqi, savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluştu. Fenerbahçe ceza alanına giren Bytyqi'nin şutunda kaleci Altay, topu kontrol etti.

40. dakikada yeşil-beyazlı ekibin atağında, Soner Dikmen'in Fenerbahçe ceza sahasının solundan yaptığı ortada Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

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