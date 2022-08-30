Eskişehir'de adli kontrol yükümlülüğünü ihlal eden kişi tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, eski eşine şiddet uygulaması nedeniyle ev hapsine alınan şüpheli, adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Elektronik izleme yöntemiyle kelepçe ile takip edilen Ü.K'nin, adli kontrol yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlendi.

Ü.K, sulh ceza hakimliğince verilen tutuklama kararının ardından elektronik kelepçesi sökülerek cezaevine teslim edildi.



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