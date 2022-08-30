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AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Uçarer'den Belediye Başkanı Gündoğan'a eleştiri

AA

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Uçarer'den Belediye Başkanı Gündoğan'a eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Murat Uçarer, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Uçarer, yaptığı yazılı açıklamada, Gündoğan'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilçede yürütülen enerji hatlarını yer altına alma çalışmalarının belediye tarafından yapılıyormuş gibi gösterdiğini savundu.

Mahmudiye'deki bu yatırımın bakanlık tarafından yapıldığını aktaran Uçarer, şunları kaydetti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonucu Mahmudiye'ye AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın da gayretleriyle 12 milyon liralık yatırım kazandırdık. Yatırım kapsamında ilçemizdeki elektrik telleri ve hatlarının komple yer altına alınma çalışmaları son hız devam ediyor. Yani ilçemiz güzelleşiyor. Gelgelelim, bazıları rol kapma yarışına girmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Daha önce doğal gaz konusunda da mevcut başkan aynısını yapmıştı. Maalesef şaşırmadık. Hükümetimizin yaptığı yatırımların önüne geçip fotoğraf çektirmek ve ardından bu yatırımları kendileri yapıyormuş gibi gösterme çabasına girmek akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Bizi izlemeye devam etsinler. Mahmudiyeli hemşehrilerimiz her şeyin farkında lakin biz yine de hatırlatmış olalım. Algı çabasına girmek yerine hizmet çabasına girilsin ki kazanan Mahmudiye olsun. Hemşerilerimiz için var gücümüzle hizmet üretmeye devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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