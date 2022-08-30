AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Vişnelik Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı. Etkinlikte vatandaşlara hediyeler takdim edildi.

İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkusunu Dede Korkut Parkı'nda kıymetli vatandaşlarımızla paylaştık. Böylesine anlamlı günlerde birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anlıyoruz. Hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü, 30 Ağustos zaferimizin güç kaynağı milletimizin, cesareti, inancı ve düşmana karşı tek yumruk olmasıdır. Bu zafer ile dünyaya bir kez daha şahlanışımızı ve bağımsızlık aşkımızı göstermiş olduk. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı korumak için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

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