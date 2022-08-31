AK Partili Avcı, Eskişehir'deki okullar için yaklaşık 15 milyon lira ödenek gönderildiğini belirtti:

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul bazlı bütçe uygulama sistemi ile Türkiye genelinde okullar 3.1 milyar lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde imkan farklılıklarını azaltmak, fırsat eşitliğini sağlamak ve okulları yeni eğitim - öğretim yılına en iyi şekilde hazır hale getirmek amacıyla bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde okullara 3.1 milyar lira bütçe ayrıldığını, 198 yeni okul, 3 bin 605 derslik, 1400 yeni anaokulu, 10 bin 100 yeni ana sınıfı, ücretsiz ders kitapları, 130 milyon yardımcı kaynak, kırtasiye yardımı ve 60 bin yeni temizlik görevlisi ile yeni eğitim öğretim yılına çok daha güçlü şekilde hazırlanıldığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların ihtiyaç ve taleplerini yerinde ve zamanında karşılamak için okul bazlı bütçe uygulama sistemine geçildiğini anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Eskişehir'deki 261 okula tamirat, tadilat, donatım, kırtasiye, temizlik malzemesi, güvenlik kameraları ve ses sistemleri, makine teçhizat alımı ve bakım onarımı, çöp konteyneri ve benzeri ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 14 milyon 925 bin 662 lira ödenek gönderilmiştir. Okul müdürlükleri kuracakları komisyonlarla ilgili kurum ve kuruluşlardan teklifler alarak okulların ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.



Ayrıca ilimiz genelinde 95 okulumuzda büyük onarım işleri devam etmektedir. Okullarımızda 6 Eylül tarihinde TYP personeli işbaşı yapacak olup 12 Eylül tarihi itibari ile de bütün okullarımız temiz bir şekilde tertipli ve düzenli olarak eğitim öğretime hazır olacaktır.

İlimize gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

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