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Eskişehir'de 8 ayda 11 bin 293 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi

AA

Eskişehir'de 8 ayda 11 bin 293 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eskişehir Şube Müdürü Hasan Yoldaş, 2022 yılı ocak-ağustos döneminde özel sektörden 17 bin 102 iş gücü talep edildiğini, kurum olarak 11 bin 293 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, kurumun, istihdamı artırmak, korumak, gelir kaybına uğrayan vatandaşlara işsizlik maaşı bağlamak, herhangi bir mesleği olmayan işsizlere mesleki eğitim sağlamak gibi görevleri amaç edindiğini belirtti.

Bu kapsamda 2022'nin 8 ayında özel sektörden 16 bin 621 normal, 4 bin 481 engelli, 54 eski hükümlü olmak üzere 17 bin 102 açık iş talebi alındığını aktaran Yoldaş, şu bilgileri paylaştı:

"Aynı dönemde kurumumuza başvuran iş arayan vatandaşlarımızdan 11 bin 51 normal, 209 engelli, 33 eski hükümlü olmak üzere 11 bin 293 vatandaşımız kurum aracılığı ile işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirmenin cinsiyet bazlı dağılımda ise 6 bin 534 erkek, 4 bin 759 kişinin kadın olduğu görülmektedir. Bu toplam işe yerleştirme sayıları incelendiğinde ise açılan 520 işbaşı eğitim programından 2 bin 94 katılımcının, açılan 4 meslek edinme programından ise 138 katılımcının işe yerleştiği görülmekte olup; açılan bu kurs ve programlara 43 milyon 771 bin 284 lira ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca kurumumuza müracaat eden 46 bin 209 vatandaşımız ile bireysel görüşme yapılarak danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Yine bu kapsamda bin 892 iş arayan vatandaşımıza iş arama becerileri ve mülakat tekniklerine yönelik eğitimler verilmiştir."

Yoldaş, işe yerleştirme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına iş ve meslek danışmanlarınca 5 bin 744 iş yerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

İşverenlere, işe yerleştirme ve doğru eşleştirmenin sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti sunulduğunu, kurs ve programlar ile devlet teşviklerinden nasıl faydalanılacağına ilişkin rehberlik edildiğini belirten Yoldaş, şunları kaydetti:

"Milli Eğitime bağlı okullarımız ile üniversitelerimize 192 ziyaret gerçekleştirilmiş, meslek seçimin önemine ilişkin 2 bin 644 öğrencimize yönelik grup görüşmeleri düzenlenmiştir. Eylül ayında başlatılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda geçici süreli çalışmak üzere açılacak olan 522 kişilik toplum yararına programın başvurusu süresi tamamlanmış olup 1321 başvurucudan gerekli şartları taşıyan kişilerin programa katılımları sağlanacaktır. Yine bu program için katılımcılara ödenmek üzere 15 milyon 354 bin 630 lira ödenek tahsis edilmiştir."

Yoldaş, işten ayrılarak kuruma müracaat eden 10 bin 822 kişiden durumları uygun olan 8 bin 537 kişiye işsizlik ödeneği bağlanması suretiyle toplam 50 milyon 466 bin 507 lira ödeme gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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