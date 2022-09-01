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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Emine Nur Günay, orman işçilerini ziyaret etti

AA

Milletvekili Emine Nur Günay, orman işçilerini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın, orman işçileri ve orman yangın ekiplerini ziyaret ettiği bildirildi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ile Kocakır ormanına giden Günay, yangın gözetleme kulesindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günay, burada yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel olarak iklim değişikliğini tüm dünya gibi bizim ülkemizde de yaşanıyor. Bunun getirmiş olduğu sıkıntılardan biri de maalesef orman yangınları. Geçtiğimiz sene yaşadığımız orman yangınları hepimizin içini yaktı, hala unutamıyoruz. Artık Türkiye geneli İHA'larla ormanlarımız gece gündüz gözetleniyor. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında çalışmalarına tanık olduk. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından enerji nakil hattının alt kısmı için proje yapılmış ve temizlenmiş, tıbbı aromatik bitki ağaçlandırılması yapılmış. 2021 yılında toplam 10 hektarlık proje alanına 15 bin adaçayı, 2 bin züfa otu, 62 bin lavanta, 21 bin kekik olmak üzere toplam 100 bin tıbbi aromatik bitki fidanı dikilmiş. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğü nezdinde çalışan tüm orman çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun."

Orman yangıları ile mücadele ve üretim artıklarının ekonomiye kazandırılması kapsamında üretim artığı yongalama çalışmasının yapıldığına değinen Günay, "Kadın işçilerimizin emek verdiği bu çalışmada yongalama makinesinde üretim artık toplanıp öğütülmekte ve fidanlık müdürlüğünce bitki yetiştirmede ham madde olarak kullanılmaktadır. Kadın orman işçilerimiz bir yandan üretime, ekonomiye destek olurken bir yandan da yaptıkları işler ile ormanlarımızı yangınlara karşı korumaktadır. Tüm kadın işçilerimizi emekleri için tebrik ediyorum. Kadınlarımız gerçekten her yerde, kadın gücü her yerde." açıklamasında bulundu.

Ayrıca, yangın müdahale ekibi ile öğle yemeğinde bir araya gelen Günay, çalışma şartları, işleyişi ve aldıkları eğitim hakkında bilgiler edindi.

Günay, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Öncelikle aranıza katılan yeni itfaiye çalışanlarımız olmuş, onları tebrik ediyorum. Zor bir görevin zor bir sorumluluğun altındasınız. Görüyorum ki sizden tecrübeli olan ormancılarımız ile en iyi şekilde çalışacaksınız. Orman çalışanlarımız arasında olan bu usta çırak ilişkisi bizi mutlu eden bir ilişki çünkü çalışma hayatı da tecrübelerden oluşan bir hayat. Bunun için bu mesleğe yıllarını vermiş ormancılarımız bizim için, sizin için çok değerli. Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'un şahsında tüm orman çalışanlarımıza yeşil vatanımız için teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."​​​​​​​

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