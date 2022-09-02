AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan "Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan şanlı Türk Ordusunun taarruzuyla kentin kurtuluşunu her yıl aynı coşku ve minnetle kutladıklarını belirtti.



Kurtuluş günlerinin tarihe not düşmenin yanında, geleceğe yön vermesi bakımından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:



"1922 yılının zaferlerle dolu ağustos ayından sonra eylül ayı kurtuluş vakti olmuştur. Eskişehir sahip olduğu stratejik konum ve demir yollarının kavşak noktasında olması gibi pek çok önemli özelliğe sahiptir. Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına yüce milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de ilimizde verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bütün imkanlarıyla seferber olan ilimiz, Demiryolu Cer Atölyesinde çeşitli savaş malzemeleri yaparak kahraman ordumuzun donanımına da destek olmuştur. 22 Ocak 1919'da İngiliz işgalinden başlayıp 2 Eylül 1922'de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Eskişehir halkı pek çok badire atlatmıştır ama hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiştir. O günden bugüne uzanan süreçte vatanperver ve çalışkan Eskişehirliler şehirleri için aynı cesaret ile hareket etmektedirler. Geçmişimizin verdiği güç ile geleceğe yürümekteyiz. Eskişehir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun."

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