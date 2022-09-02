Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Pilot Binbaşı Ahmet Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in konuşmalarına yer verilen program, İl Jandarma Komutanlığı komando bölüğünün silahlı gösterisiyle sona erdi.

Protokol üyeleri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, daire müdürleri ile diğer ilgililer katıldı.

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