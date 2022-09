Milletvekili Emine Nur Günay'dan "Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Günay, mesajında, 2 Eylül 1922'de zaferle sonuçlanan kurtuluş mücadelesinde Eskişehirlilerin birçok süreçten geçerek ümitsizliğe ve karamsarlığa düşmeden Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde milli mücadele için maddi manevi destek verdiğini belirtti.

Düşman işgali altında kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle çok zor şartlar altında büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"2 Eylül, Eskişehir'in yeniden doğduğu gündür. Tarihi gerçekleri hatırladığımız bugünlerde geçmişten geleceğe doğru millet ve ülke olarak yol almaktayız. Birlik ve beraberliğin ve hoşgörünün timsali olan Yunus Emre'nin şehri her zaman ve her daim mücadele şehri olmuştur. Eskişehir, hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini almış, kuruluştan kurtuluşa geçmişin mirasını her sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedeflemiş marka bir şehirdir. Türk istiklal ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, Eskişehirli hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

