AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar'dan "Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı" mesajı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, kentin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Acar, mesajında, Malazgirt'ten bu yana kültürün pek çok örneğine tanıklık eden Eskişehir'in, pek çok doğal ve tarihi güzelliklerin yanı sıra mücadeleci izler barındırdığını belirtti.

Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde birleşerek cansiparane mücadele veren Eskişehirlilerin tam 100 yıl önce bugün kenti düşmandan arındırdığını ve milli müdafaa ruhunu koruduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"O zamandan bugüne dek geçen bir asır içerisinde şehrimiz birçok medeniyete ve farklı kültürlere de ev sahipliği yapmış, kısa bir süre önce Türk dünyasına Kültür Başkenti olmaya layık görülmüştür. Hiç şüphesiz ki bu kadim şehrin cefakar ve fedakar vatandaşları, kıymetli Eskişehirli hemşehrilerimiz bugünden daha da kaliteli ve faydalı hizmetleri hak etmektedir. Tıpkı 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm Türkiye'de sürdürdüğü memleket sevdasının bugünkü vücut bulmuş haliyle bizler de şehrimize ve milletimize hizmet vermek adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Zaferin 100. yılı dolayısıyla Eskişehir'imizin kurtuluşunu tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehrimizin kurtuluşunda emeği olan herkesi rahmetle yad ediyorum."

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