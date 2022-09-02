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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının adli yıl değerlendirme toplantısı yapıldı

AA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının adli yıl değerlendirme toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Yeni adli yılın başlaması nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli yıl değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Yunus Abdullah Tokgöz, Ayhan Gökalp, Savaş Kılıç ile adliyede görevli cumhuriyet savcıları ve cumhuriyet başsavcılığı personeli katıldı.

Başsavcısı Ali Yeldan, toplantıdaki konuşmasında, kent halkına kusursuz bir adalet hizmeti sunmanın yargı çalışanlarının en temel görevi olduğunu hatırlattı.

Adalet arayan, suça sürüklenen, istismara, şiddete uğrayan çocuklar ile şiddete uğrayan kadınların soruşturma sürecinde adalete erişimlerini kolaylaştırmayı, ikincil örselenmelerin önüne geçilmesini sağlamak istediklerini belirten Başsavcı Yeldan, şöyle devam etti:

"Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve tekrarlanmaması için her başvuruyu özenle kaydetmeliyiz. Şikayetin nedenleri ve çözümleri hususunda psikoloji, sosyal hizmet ve pedagoji alanında eğitim almış uzmanlarımızın görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmet biriminden rapor ve görüş alarak soruşturmaları önleyici ve koruyucu tedbirlerle, olaya özgü seçilmiş adli kontrol uygulamalarıyla; suç mağdurlarının başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerini koruyacak şekilde yürütmeliyiz."

Toplantıda açıklanan verilere göre soruşturma bürosunca 2021-2022 adli yılında 61 bin 864, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda 3 bin 826, Terör ve Anayasal Suçları Soruşturma Bürosunda 982, Uyuşturucu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunda 3 bin 67, Çocuk Suçluları Soruşturma Bürosunda 2 bin 964, Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosunda 2 bin 786, Uzlaştırma Bürosunda 5 bin 342 ve Bilişim Suçları Bürosunda 1606 dosya karara bağlanırken İlamat ve İnfaz Bürosunca da 58 bin 520 dosya infaz edildiği belirtildi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünce de 2021-2022 adli yılı içinde 205 kişi dosya açılmadan bilgilendirildi. Ceza Yargılama Destek Bürosunca 687 sosyal inceleme raporu hazırlanırken, 446 kişinin ifadeye girildiği, Hukuk Yargılama Destek Bürosunca 1100 sosyal inceleme raporu düzenlenip 43 dosyada ifadeye girildiği aktarıldı.

Toplantıdan sonra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülere, iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla boş zaman faaliyeti kapsamında verilen ebru sanatı, keçe taş boyama eğitimi sürecinde hazırlanan bez çantalar, taş boyamalar, tepsiler, keçe ve ebru ürünler Eskişehir Adliyesinde sergilendi.

Sergiyi, Vali Erol Ayyıldız ile diğer ilgililer beraber gezdi.

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