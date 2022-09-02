Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sanatçı Melek Mosso konser verdi.

Melek Mosso, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi.



Konsere katılan vatandaşlar, Mosso'nun şarkılarına eşlik etti.



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