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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

AA

Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sanatçı Melek Mosso konser verdi.

Melek Mosso, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür Sanat Parkı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi.

Konsere katılan vatandaşlar, Mosso'nun şarkılarına eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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