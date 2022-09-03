Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bağımlılıkla ilgili uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişlerinde bulunan polis uygulama noktalarında uyarıcı broşür dağıtıldı.

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ekipler, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara kara yollarındaki polis uygulama noktalarında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konularının anlatıldığı el broşürlerini verdi.

Ekipler, etkinlikte yaklaşık 1500 kişiyi bilgilendirdi.

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