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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan Eskişehir’deki yurt kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 artırıldığını açıkladı

AA

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan Eskişehir’deki yurt kapasitesinin yaklaşık yüzde 30 artırıldığını açıkladı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir’deki yurt kapasitesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yapıldığını ve yurt talep eden tüm öğrencilerin isteklerinin karşılandığını açıkladı.

Ülkesi için hayalleri ve hedefleri olan gençler için gayretlerinin devam ettiğini belirten Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gençlerimiz bizim kıymetlilerimiz. Devletimiz, ülkemiz için hayalleri ve hedefleri olan genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Şehrimizdeki yurt kapasitesine göz gezdirecek olursak; geçtiğimiz dönemlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda 3 bin 575 erkek öğrenci, 8 bin 488 kız öğrenci olmak üzere toplam 12 bin 63 öğrenci kardeşimize hizmet verilmekteydi. 4’ü erkek öğrenci yurdu, 7 tanesi kız öğrenci yurdu olmak üzere toplamda 11 yurt ile ilimizde bulanan üç üniversitemizin bulunduğu lokasyonlarda öğrencilerimizin barınma sorunları giderildi. Bunların yanı sıra Sivrihisar ilçemizde yine 164 erkek öğrenci kapasiteli yurt bulunmakta. Ayrıca ilçemizde kız öğrencilerimiz için de yurt planlanmış olup, 107 kız ve 208 erkek öğrenci kapasiteli yurdun çalışmaları tamamlanarak, en kısa sürede hizmete devam edilecektir.

2 yıldan fazla devam eden pandemi sürecinde bütün dünyanın, eğitimde ve ekonomide birçok aksaklıkla karşılaştığını kaydeden Çalışkan açıklamasından şu değerlendirmelere yer verdi:

"Yaşanan bu aksaklıklardan öğrencileri kardeşlerimiz etkilenmesin ve kira baskısını hissetmesinler diyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığımız harekete geçti. Yeni eğitim öğretim döneminde yurt kapasitesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yapıldı ve şehrimizdeki yurt kapasitesinde 15 bin 449 yatak kapasitesine ulaşıldı. Söz konusu artış ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Döneminde ilimizdeki üniversitelerin kontenjan sayıları da baz alınarak, yeni dönemde üniversitelere yerleşecek öğrencilerin tamamının bakanlığımız yurtlarına yerleşmesi planlanmıştır. Yapılan yurt başvuruları dikkate alındığında, yeni kontenjanlar ile planlanan hedefe ulaşılmış, yurt talep eden tüm öğrencilerimizin istekleri karşılanmıştır. Öğrencilerimiz üzerinden boş algı peşinde koşanlara, yaptığımız icraatlar en büyük cevabımızdır.”

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