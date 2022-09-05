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Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki birincilik

AA

Eskişehir Teknik Üniversitesine TEKNOFEST'te iki birincilik

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te başarı gösterdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST'te "Savaşan İHA" kategorisi ile Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde birincilik, "Karma Sürü Simülasyon" kategorisinde ise üçüncülük elde ettiği belirtildi.

Türkiye'nin mühendislik tabanlı insan kaynağını geliştirmeyi, toplumun tamamının milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda motivasyon kazanmasını hedefleyen ve bu yıl 5. yılını geride bırakan TEKNOFEST'in, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'i yüz binlerce kişi ziyaret etti. Zorluk derecesi ile TEKNOFEST'in en büyük ödülüne sahip olan 'Savaşan İHA Yarışması'na' ESTÜ Anatolia Aero Design Takımı damga vurdu. Türkiye'den 20, Endonezya ve Mısır'dan 1 takım olmak üzere toplam 22 takımın katıldığı 'Savaşan İHA' kategorisinde ESTÜ Anatolia Aero Design Takımı rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

TEKNOFEST'te bir diğer birincilik de öğrencilerimizden geldi. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde 'Otomotiv Sektöründe Envanter Doğrulama Sürecinin Web Tabanlı Dijitalizasyonu' başlıklı projesiyle ESTÜ takımı birincilik elde etti. Her iki ESTÜ takımı da ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. ESTÜ Anatolia Aero Design takımı ise 'Karma Sürü Simülasyon' kategorisinde 3. olarak büyük bir başarıya imza attı."

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