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Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

AA

Eskişehir'de aranan hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dolandırıcılık suçundan aranan, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendiği A.T'yi durdurdu.

A.T'nin GBT sorgulamasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arandığı, ayrıca farklı suçtan 10 yıl 42 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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