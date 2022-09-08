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ESKİŞEHİR (AA) - Irak'ta iki yıl önce düşme sonucu omuriliği kayan ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren 63 yaşındaki kadın, Eskişehir'de yapılan iki saatlik ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu.

Irak'ın Anbar kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Kıtba Ahmed Hüseyin, 2020'de düşerek yaralandı. Omuriliğinde sinir sıkışması olan kadın, ülkesinde ameliyat edilmesine rağmen bir daha yürüyemedi.

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Kıtba Ahmed Hüseyin, yaptığı araştırmalar sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi ile iletişime geçti.

"Sağlık turizmi" kapsamında Türkiye'ye gelen Iraklı kadın, Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği'nde gerçekleştirilen iki saatlik operasyonun ardından sağlığına yeniden kavuşarak yürümeye başladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gündüz, gazetecilere, kadının düştükten sonra Irak'ta operasyon geçirdiğini ve muhtemelen enfeksiyon kaptığını söyledi.

Düşme sırasında omurilikte yaşanan kaymanın siniri ezmesinden dolayı hastanın yürüyemediğini kaydeden Gündüz, "8 platin koyduk. Kayan kemiğini yerine oturttuk. Sıkıştıran sinirleri rahatlattık." dedi.

Gündüz, sinirlerin ölmemesinin kadın için bir şans olduğunu vurguladı.

Ameliyatın ardından 8'inci günde hastanın yürümeye başladığını aktaran Gündüz, "Artık rahat yürüyor. Bundan sonra normal hayatına dönebilir. Teyzenin de yüzü gülüyor zaten. Yürüyor, mutlu. Yani yapılması gerekenler yapıldı. 'Irak'ta herkese önereceğim' diyor." ifadelerini kullandı.

Kıtba Ahmed Hüseyin de ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlatarak, Dr. Gündüz ve ekibine teşekkür etti.

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