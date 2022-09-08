ESTÜ ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğü arasında "Lisansüstü Eğitimde İş Birliği" protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen imza törenine ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Tanışlı, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Kaya, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ersoy ve AR-GE Daire Başkanı İbrahim Erşahin ile bölge müdürleri katıldı.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Tanışlı, protokolün Türkiye’de bir ilk olduğunu bildirdi.

Üniversite-sanayi iş birliği bakımından önem taşıyan bu protokol kapsamında, 2022-2023 bahar yarıyılından itibaren başvurularda özel kontenjanlar ayırarak TÜRASAŞ çalışanlarına eğitim imkanları sunacaklarını belirten Tanışlı, "Birlikte çalışmaya başlayacağız. Böylelikle hem Türkiye'de bir ilki başarmış olmanın hem de üniversite-sanayi iş birliğinde çok önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra protokole imzalar atıldı.

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