Eskişehir'in "kelem dolması" coğrafi işaretle tescillendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin "kelem dolması" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Sivrihisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar'ın yerel değerlerini koruma altına almak, gelecek nesillere aktarımını sağlamak ve tanıtmak amacıyla tescil çalışmaları devam ediyor.

Sivrihisar'ın "muska baklavası", "höşmerim tatlısı", "arabaşı", "kilim", "dövme sucuğu", "sarka", "cebe" ve "incili küpesi"nden sonra "kelem dolması" tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçenin toplamda 9 coğrafi işaret tescili aldığını belirterek, "Şehrimiz genelinde de toplamda 12 coğrafi işaretli ürün olmuştur. Sivrihisar değerleri hepimizindir. Bu başarı başta ilçemiz ve Eskişehir'imiz için önemli bir değerdir. Şehrimize ve ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkarak tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz.

Hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

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