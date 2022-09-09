TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri anlatıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğünün faaliyetleri bilgilendirme toplantısında anlatıldı.

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi'ndeki toplantıda, Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Turan tarafından sunum yapıldı.

Sunumda, Eskişehir Bölge Müdürlüğünde üretilen lokomotif, yük vagonları, dizel motor, cer motoru, cer sistemi gibi projeler ile AR-GE çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yerli ve milli üretim konusunun ülke açısından önemine değinilen toplantıda, TÜRASAŞ tarafından gerek demir yolu araçları gerek bu araçlarda kullanılan alt sistemlerin geliştirilmesi konularında yerli ve milli çözümler sunulmaya azami gayret gösterildiği vurgulandı.

Toplantının ardından TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürü Ali Rıza Isın ve müdür yardımcılarının katılımıyla AR-GE merkezi ve fabrika gezisi düzenlendi.

Gezide "E-5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi"nin üretim aşaması başta olmak üzere TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün vagon ve diğer araçların imalat süreçlerine ait bilgiler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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