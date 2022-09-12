Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mutlu Angı idaresindeki 26 AEH 497 plakalı motosiklet, Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde Ömer D'nin kullandığı 26 ACK 529 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Mutlu Angı, 112 Acil Servis sağlık ekibince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Otomobil sürücüsü Ömer D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.