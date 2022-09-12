Hippoterapi Türkiye Projesi'nde görev alan ekibe sertifikaları ESOGÜ'de verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - "Hippoterapi Türkiye" projesinde görev alan profesyonel ekibe sertifikaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen törenle verildiği bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Çekya Hippoterapi Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitici eğitimine katılımlarından dolayı sertifika almaya hak kazananlar için Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tören düzenlendi.



Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, ESOGÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Oytun Meçik, ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Şentürk, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Hippoterapi Türkiye Merkezi İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Torun ile yetkililer katıldı.



Sertifikaların takdiminin ardından törene katılan protokol üyeleri proje ve merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

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