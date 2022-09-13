Eskişehir Ticaret Odasının yeni hizmeti "Etoavantaj kart" uygulaması tanıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, odanın yeni hizmeti "Etoavantaj kart" uygulamasını tanıttı.

Güler, düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla hizmete giren uygulamanın ETO üyelerine avantaj sağlayacağını söyledi.

Toplam 18 bin üyesi olan ETO'nun ortaklarıyla 30 bin kişilik kitleye ulaştığını vurgulayan Güler, unları kaydetti:

"Bu kart kendi içerisinde üyelerin indirimli online işlemler noktasında başta olmak kaydıyla alışverişlerini yapabilecek bir yapıya ulaşacak. Mobil uygulama sayesinde cep telefonlarına indirebileceğimiz bir sistem olacak. İçeriğine baktığımız zaman da her işletmemizde şu anda karekod sistemiyle indirmek kaydıyla da o işletmenin bu avantaj sayesinde uygulamalarını görebileceğiz. Bakıldığı zaman akaryakıttan tutun konaklamaya kadar, sağlık sektörüne kadar, kafelere kadar tüm hizmet sektörünü içerisine alabilecek bir yapı bu."



Güler, kart sayesinde odadaki belge işlemlerinin de yürütüleceğini belirterek, "Şu an itibariyle tüm interaktif organizasyonlara da bu kart sayesinde üyelerimiz ulaşmış olacak. Üyelerimiz bu uygulama sayesinde her türlü avantajı yakalayacaklar." dedi.



Başkan Güler, uygulama kapsamında ETO üyelerine hizmet sektöründe çeşitli oranlarda indirim yapılacağını anlatarak, ilerleyen dönemlerde çalışanları da sisteme dahil edeceklerini sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.