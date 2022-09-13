Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerde enerji ve nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerde enerji ve nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Sivrihisar, Tepebaşı, Çifteler ile Odunpazarı ilçelerinde meydana gelen piyasa değeri 1 milyon lira olan enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarını sahte plaka taktıkları araçlarla gerçekleştirdikleri belirlenen 6 kişiyi, Eskişehir-Ankara kara yolunda 3 araç içerisinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılara ait araçlarda yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 42 fişek, 62 tabanca fişeği, 1 kablo kesme makası ile 40 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.