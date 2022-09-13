Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin temin ettiği bandrol ve hologram bulunmayan içkileri müşteri buldukça sattığı ve deposunda sakladığı bilgisine ulaştı.



Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin yaşadığı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bandrolsüz ve hologramsız değişik markalarda 98 şişe viski, 99 paket sigara ile 1 ruhsatsız av tüfeğine ele geçirdi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.



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