Eskişehir'de asayiş

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki bir otomobili ateşe verdikleri iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince Bilecik'te yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde bir otomobilde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler F.G. ile N.Y'yi Bilecik'te gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





- Tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişinin bulunduğu aracı Belpınar Mahallesi'ndeki tır parkında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, tarihi eser niteliğinde 62 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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