Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği Eskişehir ve ilçelerindeki orman parkları hariç ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'de yasaklı günler boyunca kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Sezon boyunca Eskişehir'de küçük çaplı 9 orman yangını, 6'sının yıldırımdan kaynaklandığını aktaran Boz, ekiplerin hızlı hareket ederek yangınları büyümeden söndürdüğünü ifade etti.

Boz, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla sona ereceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.