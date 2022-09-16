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Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt dışındaki uçuşlarıyla temsil edecek

AA

Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt dışındaki uçuşlarıyla temsil edecek

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'yi ve Türk kadınını gösterilerde temsil eden, ülkenin profesyonel ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te yurt dışındaki birçok etkinlikte al yıldızlı bayrağı dalgalandırmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek havacılık serüvenine çocukluk yıllarında başlayan 31 yaşındaki Şener, seyirci önünde ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yurt içi ve dışında 30'un üzerinde gösteri sunan Şener, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla İzmir Körfezi'nde gerçekleştirdiği uçuşun ardından hafta sonunda Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde yapılacak "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te Avrupa'da birkaç ülkede yapacağı gösterilerini planlayan Şener, Türkiye'nin ve Türk kadınının havacılıktaki adını sınır ötesinde duyurmayı hedefliyor.

Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Sivrihisar Hava Gösterilerinde havacılık tutkunlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Şener, "Prova gösterimi tamamladım. Cumartesi ve pazar günü için hazırız. Bu yılki gösteri diğer gösterilere göre çok daha farklı. Müziğimiz ve manevralarım farklı olacak. Hafta sonu herkesi Sivrihisar Hava Gösterilerine bekliyoruz." dedi.

Anne olunca hayatında çok şeyin değiştiğini belirten Şener, 2 yaşındaki oğlu Pars ve 7 aylık kızı Maysa ile hayatının daha da güzelleştiğini anlattı.

Gökyüzündeyken aklının yerde kalmadığını dile getiren Şener şöyle konuştu:

"Çok iyi bir ekibe sahibiz. Yukarıdayken zaten her şeyi unutuyorum. Sadece uçuşuma konsantre oluyorum. Uçuşlarda disiplin, konsantrasyon çok önem taşıyor. Çocuklarım da bana destek oluyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Pars çok meraklı. Uçak görünce hemen bir şeyler yapmaya başlıyor. Şu an çok ilgisi var. Teknik kısmında da çok ilgisi var. İleride yaşayıp göreceğiz. Her zaman imkanlarım doğrultusunda onun yanında olacağım. Oğlumun da kızımın da pilot olmasını isterim ancak onlar ne isterse ben de onlara destek olurum."

- "Önümüzdeki sene yurt dışı gösteri planlarımız var"

Semin Öztürk Şener, 9 Eylül'de İzmir Körfezi üzerinde akrobasi gösterisi yaptığını hatırlattı.

Bir hava yolu şirketinin kendisine sponsor olduğunu aktaran Şener şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene yurt dışı gösteri planlarımız var. Türk bayrağımızı yurt dışında dalgalandırmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışmalara başladık. Yurt dışına daha önce de gösteriler yaptım. Romanya'da yer almıştım. Önümüzdeki sene yurt dışında çok daha fazla gösteri yapacağım. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te Türk bayrağımızı yurt dışında dalgalandıracağız. Türk kadın pilot olarak bu özel yılda ülkem adına gösteriler yapmak gurur verici olacak. Buna layık olmak için çok çalışacağım."

Şener, 6-8 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek İstanbul Air Show'da da gösteri yapacağını sözlerine ekledi.

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