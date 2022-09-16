AK Parti'li Günay, Paris'te AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyon Toplantısı'na katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Günay, Paris'te AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyon Toplantısı'na katıldı

AA

AK Parti'li Günay, Paris'te AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyon Toplantısı'na katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi Emine Nur Günay, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyon Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, AKPM Üyesi Günay, 12 Eylül'de başlayan ve Türk delegasyonundan kendisi dahil 4 milletvekilinin katıldığı toplantıda önemli konular ve raporların ele alındığını bildirdi.

Toplantının gündeminin iki ana başlıktan oluştuğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:

"İlk olarak, Avrupa Konseyinin rolü ve etkinliği kapsamında Avrupa Konseyi 4. Zirve temasının ve kapsamının ne olması gerektiği Avrupa Konseyi ve AB'nin diğer kurumlarının Avrupa siyasetinin inşasındaki rolü; Rusya'nın saldırganlığı ve Avrupa’nın çok taraflı yapısına odaklanıldı. Oldukça mevcut durumu sorgulayan tartışmalar gerçekleşti. İkinci olarak ise jeopolitik gelişmeler ve bölgeye etkisi kapsamında ise Batı Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Afganistan, Suriye ve Libya konularının Avrupa'yı ve Avrupa Konseyi üyelerini nasıl etkilediği tartışıldı. Doğal olarak tüm bu konular doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor, ülkemizin hem dış politika hem de sahada etkin olduğu bölgeler. Bizler de ülkemizin dış politika perspektifini ve stratejilerini anlatıyoruz, önyargılara, taraflı yaklaşımlara ve kasıtlı algılara karşı mücadele ediyoruz.

Avrupa ve bölgemizdeki jeo-politik konular gündeme geldiğinde Avrupa'nın Türkiye'ye karşı nasıl çifte standart uyguladığını ve olaylara ikircikli yaklaştığını biliyoruz. Suriye ve Libya'da barışın sağlanması raporu hakkında uzman olarak davet edilen 'çatışma çözme' danışmanının Türkiye'ye yanlı yaklaşımı ve yanlış yorumları sonucu oldukça gergin anlar yaşadık. 'Binlerce kilometre uzaktan danışman sıfatıyla ahkam kesmek kolay' diyerek iki soru sordum. Türkiye'nin tüm bölgesel ve jeopolitik sorunlarda tüm taraflarla diyalog kurabilen, insani yardımlar için çaba harcayan, bölgesel güvenlik ve barış için uğraşan tek ülke olduğunu ülkeler bazında örneklerle açıkladık. Terörist PKK ve Kürt kimliği kavram kargaşasını düzelttik. Türkiye'nin sadece adı ne olursa olsun teröristlerle sorunu olduğunu vurguladık. DEAŞ ile savaşırken sahada hangi Batılı güç vardı? 5 binden fazla DEAŞ teröristi öldürüldü. Avrupa ülkeleri neredeydi diye sorduk. Bölgede yaşananların insani bir dram ve sonuç olduğunu ancak bu sonuca sebepler neydi, hangi ülkelerdi bunu sorduk. Esas buna odaklanmamızın gerekliliğini vurguladık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de kayıp Iraklı genç kızın öldürüldüğü iddiasıyla 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kayıp Iraklı genç kızın öldürüldüğü ...
Iraklı Sally davası tanığı: O çığlık sesini unutamıyorum
YEREL HABERLER Iraklı Sally davası tanığı: O çığlık sesini ...
Eskişehir'de 'Zincir' operasyonunda 2 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'Zincir' operasyonunda 2 gözaltı
Eskişehir'de "Zincir" operasyonunda 4 bin 744 litre alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de "Zincir" operasyonunda 4 bin 744 litre ...
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, İnönü'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, İnönü'de ...
Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt dışındaki uçuşlarıyla temsil edecek
YEREL HABERLER Türk kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında yurt ...
Tekvandocuların öldüğü kazada tutuklanan otobüs şoförü: Kusurum yok, beraat istiyorum
YEREL HABERLER Tekvandocuların öldüğü kazada tutuklanan otobüs ...
Eskişehir'de asayiş
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de gökyüzünü renklendirecek hava gösterisi ...
Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet
YEREL HABERLER Baraka cinayetinde 2 sanığa müebbet
Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre seferleri başladı
YEREL HABERLER Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından umre ...
Ford Trucks ürettiği 262 bin 626'ncı aracını Eskişehir'de hattan indirdi
YEREL HABERLER Ford Trucks ürettiği 262 bin 626'ncı aracını ...
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski bakanlardan İbrahim Yaşar Dedelek'i ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, eski ...
Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona ...
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ...
Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddet ...
Eskişehir'de asayiş
YEREL HABERLER Eskişehir'de asayiş
Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava ...
Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 ...
Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu" ile kutlanacak
YEREL HABERLER Dünya Cam Yılı, "CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam ...
Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet belgesi" ile taburcu edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de prematüre bebek 6 ay sonra "mezuniyet ...
AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul edildi
YEREL HABERLER AÜ Güzel Sanatlar Fakültesine 195 öğrenci kabul ...
Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin sikkesi bulundu
YEREL HABERLER Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede Orhan Gazi'nin ...
Üniversitelilerin 'savaşan insansız hava aracı', TEKNOFEST'te birinci oldu
YEREL HABERLER Üniversitelilerin 'savaşan insansız hava aracı', ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.