88 yaşındaki Kıbrıs gazisi, 40 yıl sonra yeniden uçmanın heyecanını yaşadı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Reşat Çolak, 40 sene sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yeniden uçuş deneyimi yaşadı.

Türk Hava Kuvvetlerinde yıllarca uçuş teknisyeni olarak görev yapan 5 çocuk ve 5 torun sahibi 88 yaşındaki Çolak, hava kıdemli başçavuş rütbesiyle 1990'da emekliye ayrıldı.

Çolak, Sivrihisar Havacılık Merkezinin Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan Necati Artan Tesisleri'nde M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde yer alan Douglas DC-3 ile 1982'den sonra ilk kez kokpitte yolcu olarak uçtu.

Sivrihisar Havacılık Merkezi yöneticilerinden Ali İsmet Öztürk'ün destekleriyle gerçekleşen uçuşun ardından duygularını AA muhabirine anlatan Çolak, Hava Kuvvetlerine 72 yıl önce Eskişehir'de ilk adımını attığını, 1982'ye kadar C-47 uçaklarında uçtuğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'te Ankara Etimesgut'taki jet üssünde çalıştığını belirten Çolak, "Harekatta görev yaptığım 6039 numaralı C-47 uçağı Etimesgut 11. Üs Komutanlığı Karargahı'nda anı uçağı olarak bulunuyor. Kıbrıs gazisi olduğumda 40 yaşındaydım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Hava Kuvvetlerinin yaşayan en yaşlı Kıbrıs gazisiyim." dedi.

- "Pilot olamadım ancak uçuş teknisyeni olarak uçma keyfine vardım"

Çolak, Türk Hava Kuvvetlerinden emekli olmasına rağmen havacılıktan kopmadığını anlattı.

Bir yakınının tavsiyesi üzerine Sivrihisar'daki bu tesiste yeniden uçma imkanı bulacağını öğrendiğini kaydeden Çolak, şöyle konuştu:

"Adeta sevdiğimle kucaklaştım. Çok güzel bir uçuş yaptık. Bu beni mutlu etti. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bu uçak benim sevgilim. İnsan sevdiğinden ayrı kalıp buluşunca ne hissederse aynı duygudayım. İlk uçuşumda duyduğum heyecanı yaşadım. Samsun'da bir uçak üssü var. Çocukluğumda uçakları izlerdim ve büyük zevk alırdım. O zaman Türk Hava Kuvvetlerine ve uçaklara olan sempatim oluştu. O sayede havacı oldum. Pilot olamadım ancak uçuş teknisyeni olarak uçma keyfine vardım. Yaş haddinden emekli oldum. O dönemde Hava Kuvvetlerinden emekli olan en yaşlı astsubaydım."

Çolak, kendisine destek olan Ali İsmet Öztürk'e teşekkür etti.

Douglas DC-3 uçağının pilotu Oğuzhan Yararcan da bir Kıbrıs gazisiyle uçmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.