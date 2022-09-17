Eskişehir'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akpınar Mahallesi girişinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta bulunan ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.A, Y.C, C.Z, N.B.F. ve U.E'nin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 22,86 gram metamfetamin, hassas terazi, içime hazır esrar sarılı sigara, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu sarma kağıdı, tabanca, şarjör, 28 fişek, satır ile 4 kesici alet ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.