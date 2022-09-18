Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili biri kadın iki zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'deki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Murat D'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili polis ekiplerince yakalanan Deniz Ö. (43), kardeşi Kemal Ö. ile B.M. (18), emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Deniz Ö. ve Kemal Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki evde önceki gece Deniz Ö. (43) ile Murat D. (40) ve B.M.(18) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, silahla ve bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat D. kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. ve B.M'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.